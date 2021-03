Brand bei Internetdienstleister legt Websites lahm

Ein Großbrand in Datenzentren eines der größten Internetdienstleister Europas hat Dienste zahlreicher Unternehmen gestört. Das Feuer war in der Nacht auf Mittwoch in einem der Rechenzentren des Hostinganbieters OVH im französischen Straßburg ausgebrochen, wie das Unternehmen mitteilte. Es sei zwar niemand verletzt worden - das Feuer habe aber schweren Schaden angerichtet. Die Brandursache war zunächst noch unklar.