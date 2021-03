Krisenfrust im Landestheater von der Seele getanzt

Eindringliche Szene

Eindringlich etwa die dritte Szene, in der alle Tänzer in kleinen Kisten (Bühne und Kostüme: Dirk Hofacker) eingesperrt sind und versuchen, sich dennoch über ihre Bewegungen auszudrücken. Sofort muss man an das einengende Gefühl des Lockdowns denken. Ein anderes Mal windet sich Kayla May Corbin in Ketten – die beschnittene Freiheit während der Pandemie ist großes Thema. Auch der einsame Corona-Tod wird in eine packende Performance verwandelt.