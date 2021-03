Urwald wird für alle erlebbar

Gemeinsam mit Naturschutzlandesrätin Ursula Lackner und Agrarpolitiker Johann Seitinger aus Graz waren Köstinger und Pernkopf jetzt ins Mostviertel gekommen, um vorab das „Haus der Wildnis“ in Lunz am See im Bezirk Scheibbs in Augenschein zu nehmen. Das Treffen hatte einen zukunftweisenden Hintergrund: Immer wieder gab es Überlegungen, das 3500 Hektar große Wildnisgebiet Dürrenstein in Richtung Steiermark zu erweitern – ja, sogar zu verdoppeln,