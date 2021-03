Erfolgreicher tierischer Bergrettungseinsatz

Einen tierischen Einsatz mit Bravour bewältigt hat die Bergrettung Oetz am Samstag: Der Hund einer Spaziergängerin hatte sich im Bereich der Wellerbrücke in Oetz „selbstständig“ gemacht und saß auf einem Stein in der Ötztaler Ache regelrecht fest. Die Bergretter seilten ihn am Tau unverletzt zurück hinauf auf den Steig.