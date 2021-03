LIVE ab 15.30 Uhr: RB Leipzig gegen Frankfurt

Bei Leipzig fehlt Konrad Laimer wegen eins Knochenödems schon seit August 2020. Marcel Sabitzer und Co. bekommen es am Sonntag mit der viertplatzierten Eintracht aus Frankfurt und einem fitten Martin Hinteregger zu tun. Zwei Punkte beträgt Leipzigs Rückstand auf Tabellenführer Bayern. Die Rasenballer haben es vor dem direkten Duell am 3. April im eigenen Stadion in der eigenen Hand. „Wir dürfen aber nicht nur darüber sprechen“, tadelte Trainer Julian Nagelsmann.