Verletzung im Training! Hinteregger fehlt im Hit

Wie lange Hinteregger ausfallen wird, ist noch unklar. Nach derzeitigem Wissenstand sollte der Österreicher fit für die WM-Qualifikationsspiele Ende März sein. Am 25. März trifft das ÖFB-Team auf Schottland, am 28. März geht es gegen die Färöer Inseln und am 31. März ist Dänemark zu Gast.