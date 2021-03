3:1! Bayern München hat in Bremen keine Probleme

Bayern München bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga auf Titelkurs. Der Titelverteidiger gewann am Samstag ohne den angeschlagenen ÖFB-Star David Alaba, der wegen muskulärer Probleme pausierte, beim SV Werder Bremen mit 3:1 und bleibt Tabellenführer. Hinter Verfolger RB Leipzig, der am Sonntag den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt zum Spitzenspiel empfängt, behauptete der VfL Wolfsburg mit einem 5:0 gegen Schlusslicht Schalke Rang drei.