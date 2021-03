Jetzt Kontrollen bei Ausreise aus Wiener Neustadt

Die Corona-bedingten Ausreisekontrollen sind nun auch in Wiener Neustadt in Kraft. Die Polizei kontrolliert an den Stadtausfahrten und am Bahnhof und überprüft stichprobenartig beim Verlassen des sogenannten Hochinzidenzgebiets. Bei dieser Maßnahme geht es darum, die Sieben-Tage-Inzidenz nachhaltig zu reduzieren.