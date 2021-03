St. Pölten gegen Altach ab 17 Uhr hier LIVE

Der SKN St. Pölten will sich nicht mit den hinteren Rängen befassen, Altach den letzten Tabellenplatz weiter hinter sich wissen. In der vorletzten Runde des Grunddurchgangs der Fußball-Bundesliga sind beide Teams bestrebt, nach der Punkteteilung nicht ins Hintertreffen zu kommen. Vor dem heutigen direkten Duell am Sonntag in St. Pölten liegen fünf Zähler zwischen den neuntplatzierten Niederösterreichern und dem Elften aus Vorarlberg. Wir berichten live (siehe Ticker unten).