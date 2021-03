Dakota Johnson wurde von Papa Don Geldhahn gekappt

„Kein College, kein Geld“

Als die „Fifty Shades of Grey“-Darstellerin dann erklärte, dass sie nicht vorhabe, aufs College zu gehen, warnte ihr Vater sie, dass sie selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen müsse. In der Sendung „Late Night with Seth Meyers“ erinnert sich Don Johnson: „Wir haben eine Regel in der Familie, die besagt: Wenn du in der Schule bleibst, wirst du auf der Gehaltsliste bleiben. Also, wenn du aufs College gehst, bleibst du auf der Gehaltsliste. Gegen Ende der Highschool ging ich zu Dakota und sagte also, willst du dir ein paar Colleges ansehen? Oder so etwas in der Art. Und sie sagte, oh, nein. Ich werde nicht aufs College gehen. Ich sagte, okay, weißt du, was das heißt? Kein College, kein Geld.“