Salzburger Landestheater spielt kurz im Zirkuszelt

Die geplante Bauzeit von Mai bis Oktober 2022 will das Landestheater dabei nicht ungenutzt verstreichen lassen. Der Spielbetrieb soll bis auf die üblichen zwei Monate Sommerpause aufrecht bleiben. „Im Herbst werden wir vermutlich in den Festspielbezirk ausweichen, für den Sommer 2022 sind wir gerade am Überlegen. Wahrscheinlich spielen wir in dieser Zeit kurz in einem Zirkuszelt“, stellt Carl Philipp von Maldeghem einen ungewöhnlichen Aufführungsort in Aussicht. Nur die Salzburger Festspiele, die im Sommer mit ihren Produktionen traditionell auch im Landestheater zu Gast sind, müssen sich mit der Theatersparte für 2022 ein Ausweichquartier suchen.