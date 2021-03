Jude Law: Tochter Iris in sexy Wäsche von La Perla

Als Tochter von Jude Law und Sadie Frost ist Iris Law nicht nur das gute Aussehen, sondern auch das Erfolgsgen in die Wiege gelegt worden. Kein Wunder, dass die 20-Jährige nun ihre ersten Gehversuche im Showbiz macht - und sich gleich einen echten Mega-Deal an Land gezogen hat. Für die neue Kampagne der Luxusmarke La Perla zeigt sich Iris nämlich in verführerischer Wäsche.