TU-Rektorin: Es ist immer voller Spannungen

Leistungsprinzipien, Plagiate und Uni-Rankings

Nun kommt eine Uni-Gesetzesnovelle. Es sind Mindestleistungen nach so genannten ECTS- Punkten verankert.„Vor allem die 16 ECTS innerhalb von zwei Jahren als Vorgabe sind erfreulich. Obwohl es traurig ist, dass man im Gesetz festhalten muss, dass Studenten studieren.“ Sabine Seidler plädiert für ein„Motivationssystem“, ein gutes „Leistungsstipendiensystem. “Das mache Berufstätigkeit von Studenten im Idealfall obsolet. Je mehr Leistung, je besser die Noten, umso mehr Unterstützung.„Aber natürlich brauchte es unabhängig davon soziale Absicherung.“ Bislang wurde diese Idee noch nicht aufgegriffen. Dabei ein Umdenken durchaus angebracht im Sinne von Verbesserungsmöglichkeiten des Systems. „Österreich ist sehr liberal, fast einzigartig. Man kann ohne Druck studieren, quasi ohne Studiengebühren. In anderen Ländern wird man exmatrikuliert, wenn man in einem gewissen Zeitraum keine Prüfungen macht.“ Apropos: Das Thema Effizienz von Österreichs Unis sieht die Präsidentin differenziert. "Man muss vorsichtig sein. Die Rankings entstanden, weil asiatische Studierende wissen wollten, wo man in den USA am besten studieren kann. Das soll keine Ausrede sein. Aber wenn man sich die Fächer anschaut, dann sind wir in bestimmten Fächern gar nicht so schlecht. Unter den Top-50 sind von der Uni Wien etwa Kommunikationswissenschaften, Agrar- und Forstwissenschaften, Linguistik oder Theologie. Es geht um internationale Sichtbarkeit. Und darum, wie internationale Unternehmen unsere Absolventen sehen.