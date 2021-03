Deutsche Grenzkontrollen: Sobotka äußert Bedenken

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat gemeinsam mit den Parlamentspräsidenten von Tschechien und der Slowakei in einem Brief an den deutschen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble Bedenken in Bezug auf die deutschen Grenzkontrollen geäußert. Sobotka, Boris Kollar und Radek Vondracek bezweifeln in dem Schreiben die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme.