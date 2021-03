Nicht alle Corona-Demonstranten sind Rechte!

Rattenfänger suchen nach Verzweifelten

Was allerdings alarmieren sollte, ist, dass sich unter den Demonstranten auch zwielichtige Rattenfänger tummelten, die die Verzweiflung der Menschen für ihre Agenda zu nutzen wissen. Auch sie haben in der Krise ein leichtes Spiel: In Zeiten, in denen die meisten Zukunftsfragen offenbleiben und keiner weiß, wie es die nächsten Monate weitergeht, locken sie mit greifbaren Antworten. Und das ist dann das Eintrittstor für Verschwörungstheorien, Rechtsextremismus und sonstigen Stumpfsinn.