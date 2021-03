Positionen im American Football

Der wohl wichtigste Akteur jeder Offense ist der Quarterback. Er bestimmt, wie der Ball vorwärts gebracht wird. Hierbei wirft er entweder einen Pass, übergibt den Ball an den Runningback oder läuft selbst. Entscheidet sich der Quarterback für einen Pass, wird dieser in der Regel von einem Wide Receiver gefangen, der versucht, mit dem Ball in die Endzone zu sprinten. Bei Lauf-Spielzügen kommt hingegen der Running Back zum Einsatz, dessen Aufgabe es ist, sich seinen Weg durch die Defense zu bahnen, um so in die Endzone zu gelangen. Der Fullback sorgt dafür, dass die Gegner dabei nicht an ihn herankommen. Tailback und Halfback übernehmen ähnliche Aufgaben wie der Running Back. Tight Ends können sowohl für Pässe als auch als Verteidiger an der Line of Scrimmage eingesetzt werden. In der Offensive Line sorgen Guards und Tackles dafür, dass die Defensive Line nicht zum Quarterback durchdringt, während der Center den Ball zu Beginn des Spielzugs mittels Snap zum Quarterback wirft.