Mann lag leblos in Klagenfurter Wohnung

Einmal mehr gibt es ein Suchtgiftopfer in Kärnten zu beklagen: Ein 35-Jähriger wurde am Sonntagvormittag leblos in einer Wohnung in Klagenfurt aufgefunden. Die Ermittler gehen von einer Überdosis aus, weil neben dem Toten gebrauchte Spritzen lagen. Eine am 8. März angeordnete Obduktion bestätigte den Drogentod.