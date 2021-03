Für NEOS „ungeheurer Angriff auf Freiheitsrechte“

Einen „ungeheuerlichen Angriff auf die Grund- und Freiheitsrechte“ orten die NEOS jetzt in einem Entwurf zum Epidemiegesetz von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Man werde gegen die Novelle mit allen Mitteln ankämpfen, kündigte am Montag NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz an. Wäre der Gesundheitsminister von der FPÖ, wäre der Teufel los, erklärte sie. Sie zeigte sich fassungslos und forderte eine Rücknahme der geplanten Gesetze.