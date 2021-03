Wiesberger spielt zum Abschluss schlechteste Runde

Bernd Wiesberger hat zum Abschluss des Palmer-Invitational-Turniers in Orlando am Sonntag seine schlechteste Runde gespielt. Der 35-jährige Burgenländer benötigte am vierten Tag 74 Schläge und blieb damit zwei über Par. Auf den ersten drei Runden hatte er noch 72, 71 und 72 Schläge gebraucht.