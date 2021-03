Eskalierende Demo | Zermürbendes Warten

Die samstägige Corona-Großdemo in Wien sorgt nachhaltig für Wirbel. Die untersagte Veranstaltung eskalierte völlig, letztlich kam es zu mehr als 3000 Anzeigen und 42 Festnahmen. Vier Polizisten wurden verletzt, der Wachmann einer Versicherung, die von Demonstranten gestürmt wurde, erlitt sogar schwere Verletzungen. Maßgeblicher Treiber der Demo war neben amtsbekannten Rechtsradikalen einmal mehr FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl. Karl Nehammer, sein ÖVP-Nachfolger als Innenminister, warf ihm am Sonntag vor, eine „Stimmung der Gewalt“ aufbereitet zu haben. In seinem „Thema des Tages“ in der heutigen Ausgabe der „Kronen Zeitung“ geht Claus Pándi nicht nur mit Kickl scharf ins Gericht, wenn er schreibt, dass dieser den Sprung vom „Sprüchesöldner unter Jörg Haider zum obersten Agitator der FPÖ“ geschafft habe. Und Pándi setzt fort: „Für Kickl, der auf die Fragen der Gegenwart und Zukunft keine Antworten hat, ist die unsichtbare Bedrohung (gemeint Corona) ein willkommener Feind. Die FPÖ kann so die ratlosen und ängstlichen Seelen um sich scharen.“ Und da kommt wieder die ÖVP ins Spiel, wenn unser Kommentator rät: „Das erste Gegengift wäre eine Kanzlerpartei, die sich von ihrem ehemaligen Regierungspartner klar abgrenzt und eine verlässliche und saubere Politik macht.“ Genau diese Abgrenzung liefern Kurz und seine Volkspartei nämlich nicht - im Bestreben, blaue Leihstimmen nicht zu verlieren und sich letztlich die Option einer Neuauflage von Türkis-Blau nicht zu vergeben.