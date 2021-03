125 Feuerwehrleute im Kamp gegen die Flammen

Ein Großbrand ist in der Nacht auf Sonntag in Thuma in der Gemeinde Karlstein an der Thaya in einem Vierkanthof ausgebrochen. Die Besitzer des Anwesens sind gegen 2.30 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden – und hatten sofort Alarm geschlagen. Die Mitglieder von acht Feuerwehren rückten in bitterkalter Nacht aus und bekämpften die Flammen. Insgesamt waren dabei 125 Kameraden im Einsatz. „Wir mussten unter anderem bei minus acht Grad Hunderte Meter Schlauchleitungen verlegen“, erklärte ein Sprecher der Bezirksfeuerwehrkommandos. Die Flammen waren im ehemaligen Stallgebäude ausgebrochen, in dem landwirtschaftliche Kleingeräte eingestellt waren. Die Einsatzkräfte verhinderten das Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohngebäude und eine Halle. Verletzt wurde bei dem Großeinsatz Gott sei Dank niemand.