Geheim-Fabrik unter Grazer Reininghaus-Brauerei

Lazarett in der Tennenmälzerei

Die Medikamente - sie stammen von einem Lazarett, das damals in der Tennenmälzerei untergebracht war - wurden vom LKH Graz übernommen. Wie sich herausstellte, waren sie teilweise sogar noch verwendbar. Einige Fundstücke sollen in der Anstaltsapotheke ausgestellt werden, der Rest wird fachgerecht entsorgt.