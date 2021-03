Silvester-Krawalle: Mehrere Aberkennungsverfahren

Schaufenster eingeschlagen, Polizisten attackiert

In der Silvesternacht hatten Dutzende jugendliche Randalierer für massive Sachbeschädigungen beim Reumannplatz gesorgt. Die Täter sollen unter anderem Schaufensterscheiben eingeschlagen und Mülltonnen sowie Automaten in Brand gesteckt haben. Polizeibeamte wurden von dem Mob mit Böllern attackiert. Mehrere Personen wurden nach den Vorfällen festgenommen - ein 21-jähriger Syrer noch an Ort und Stelle. Er soll versucht haben, in ein Juweliergeschäft einzubrechen.