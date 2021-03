Mit früherem Impfstart Sperre entgehen

Beträgt die 7-Tage-Inzidenz mehr als 400, wird abgeriegelt. Nur mit negativem Corona-Test darf man die Region dann noch verlassen. So, wie berichtet, die Pläne der Bundesregierung. Ein Albtraum für Wiener Neustadt – Bezirkshauptstadt, Schulstadt, Verkehrsknoten. Bürgermeister Klaus Schneeberger hat bereits klargestellt: Ohne personelle Unterstützung aus dem Innenministerium wäre die Kontrolle dieser Maßnahmen nicht zu bewerkstelligen. Damit es aber gar nicht so weit kommt, zieht man in der Allzeit Getreuen den Impfstart vor. Ab 16. März gibt es in der Arena Nova den von vielen herbeigesehnten Piks – und zwar gemäß dem nationalen Impfplan, also beginnend mit Bewohnern, die älter als 80 Jahre sind.