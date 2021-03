John Travoltas hübsche Tochter Ella startet durch

Erste Gehversuche in Hollywood hat Ella Bleu dabei schon lange hinter sich. „Wir wollen unserer Tochter die Welt zeigen und ihr eine wundervolle Zukunft im Filmgeschäft bereiten“, erklärte John Travolta 2009 am roten Teppich stolz, als die damals Neunjährige erstmals in dem Film „Old Dogs“ zu sehen war. 2019 ergatterte sie eine Rolle im Film „The Poison Rose“, ebenfalls an der Seite ihres Vaters.