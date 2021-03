Kroos: Nazi-Vergleiche nach Özil-Entscheidung

„Nur noch korrekte Namen und Profilbilder“

Der in Ostdeutschland geborene Kroos ist dafür, dass im Internet nur noch korrekte Namen und korrekte Profilbilder verwendet werden dürfen. Es müsse nachvollziehbar sein, wer die Beiträge verfasse. „Dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das abnimmt“, betonte Kroos. „Auge in Auge“ wären diese Menschen nicht so mutig, ist sich der Greifswalder sicher.