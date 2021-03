Pietro Lombardi rechnet mit seiner Ex-Freundin ab

Pietro entschuldigt sich bei Ex-Frau Sarah

Enttäuscht sei er von sich selbst, merkte Lombardi in dem Video an. Der Pop-Sänger, der 2011 „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen und dort seine spätere Frau Sarah kennengelernt hatte, sagte zudem: „Ich will mich auch bei dir entschuldigen Sarah, auch wenn es mir extrem schwerfällt. Denn ich war auch zu dir nicht immer korrekt gewesen.“ Er sei damals „extrem durcheinander“ gewesen, sagte er nun.