WAC-Boss: „Müssen schauen, ob das zu kitten ist“

„Da muss gehandelt werden“

Präsident Riegler verriet in der Halbzeit-Pause mehr Details. „Es ist eine Unruhe drinnen, das kann man nicht abstreiten“, so der Big-Boss, der laut eigenen Angaben mit Feldhofer in den letzten Tagen viel telefoniert und gesprochen hat. „Es ist kein Geheimnis, dass das Verhältnis zwischen Liendl und Feldhofer nicht das Beste ist. Beide haben für den Verein viel gearbeitet und viel erreicht. Wir müssen das jetzt ausloten und schauen, ob da noch etwas zu kitten ist - wenn nicht, müssen wir in den nächsten Tagen Entscheidungen treffen“, so der WAC-Präsident im „ORF“-Interview. „Das kann man nicht so stehen lassen, da muss gehandelt werden.“