Elf Feuerwehren im Kampf gegen einen Waldbrand

Elf Feuerwehren standen am Mittwoch in Glantschach bei Liebenfels im Einsatz. „Ein Jungwald ist in Brand geraten“, erklärt Einsatzleiter Ernst Moser im „Krone“-Gespräch: „Die Situation war gefährlich, aber wir konnten vom Feistritzbach Wasser holen und die Flammen bald unter Kontrolle bringen und somit ein Ausbreiten des Brandes verhindern.“ Die Arbeit der Profis war damit aber nicht beendet: „Wir werden weiterhin Glutnester beseitigen, damit das Feuer nicht wieder aufflammt“, erklärt Moser, der auch stellvertretender Kommandant der Liebenfelser Wehr ist.