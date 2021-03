InnStrumenti präsentieren zeitgenössische Musik

Eine Biene brachte die Kompositions-Idee

Sein neues Werk für Marimba und Orchester beschreibt Komponist Manu Delago folgendermaßen: „Der Auftrag zu diesem Stück kam während des Lockdowns. Zu einer Zeit, die ich großteils in meiner Wohnung in London oder am Balkon selbiger verbrachte. Dort bemerkte ich ein schnelles klickendes Geräusch, dessen Ursprung zuerst unsichtbar war. Ich entdeckte als Verursacher eine Bienengattung, die sich in einem alten Holzstück eingenistet hatte – die Holzbiene. Diese ist dafür bekannt, dass sie alte Holzstücke in neue Wohnsiedlungen für Bienen transformiert. Nachdem der Prototyp dieses Stücks für Holzbläser-Quintett und das sehr holzige Marimba komponiert war, erwies sich The Carpenter Bee als perfekter Titel dieser Komposition“.