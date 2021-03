Bahnpläne im Waldviertel: Grüne wollen „Gas geben“

Was Bund und Land kurz vor Weihnachten präsentiert haben, ist längst ein heißes Thema in den Gemeinden. „Nach Gesprächen mit dem Regionalverband und rund 110 Bürgermeistern können nun erste Detailplanungen starten“, so Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko. Im Bereich der Schieneninfrastruktur sei der Zeitplan zur Umsetzung schon jetzt sehr konkret: „1,35 Milliarden Euro fließen bis 2035 in die Zugverbindungen des nördlichen Niederösterreich. Schon 2029 soll die direkte Anbindung des Waldviertels an den Flughafen Wien und die Westbahnstrecke Realität werden“, heißt es.