Jeder Sechste bei Videocalls noch in Pyjamahose

Seit der Corona-Pandemie kommunizieren mehr Menschen über das Internet - und geben sich dabei weniger formell als im Büro. Jeder Dritte, der im Home-Office Videoanrufe tätigt, tut dies mitunter in Jogginghose, erklärte der deutsche Digitalverband Bitkom am Dienstag zu einer Umfrage unter rund 1000 Menschen über 16 Jahren. Und: „Jeder Sechste trägt ab und zu noch seine Schlafanzughose, während er sich mit Kollegen, Vorgesetzten oder Kunden per Video austauscht.“