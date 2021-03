Überfall auf Sohn: „Man fühlt sich völlig hilflos“

Am Weg zu „Gigis“ Söhnen, ihren Enkerln, fand die Ex-Sportlerin noch Zeit für ein „Krone“-Gespräch. Kurz nach dem Überfall habe eine Freundin sie angerufen. Als Gusenbauer die Nummer sah, war ihr sofort klar: „Da ist was passiert.“ Dass ihr „Gigi“ von Männern in seiner Auswandererheimat Belize in Mittelamerika ausgeraubt und angeschossen wurde, sei schwer zu verkraften. „Man fühlt sich völlig hilflos“, so die Mutter.