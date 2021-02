Auswanderer nach Überfall auf Weg der Besserung

Gusenbauer hatte selbst via Facebook über die dramatischen Momente, die sich am Freitagabend abgespielt hatten, berichtet. Mehrere Täter hatten das Haus des Auswanderers offenbar mit Gewehren unter Beschuss genommen, Salven auf Wände, Türen und Fenster abgegeben. Der Niederösterreicher, der vor Jahren aus Brunn am Gebirge ausgewandert war, konnte sich in ein Zimmer retten, wurde nach eigenen Angaben von 21 Schrotkugeln getroffen.