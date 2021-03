FPÖ Floridsdorf: Masken, Abstand „brauch ma ned!“

Bei der Angelobung des Floridsdorfer Bezirksparlaments im November war kein einziger blauer Bezirksrat anwesend. Wie berichtet, waren alle sechs Mandatare in Quarantäne bzw. hatten Corona. Daraus gelernt haben sie nichts. Am 22. Februar hielt die FPÖ 21 im Rathauskeller ihren Parteitag ab. Anwesende aus den eigenen Reihen waren schockiert: Die „50 bis 60 Teilnehmer“ im Saal saßen sehr dicht (was Fotos belegen), Schutzmasken - Fehlanzeige! Motto: „Brauch ma ned!“