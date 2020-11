Alle in Quarantäne: Corona setzt FPÖ-Klub k. o.

Und das in einer Partei, in der es von Covid-Skeptikern wimmelt: Zur Angelobung des Floridsdorfer Bezirksparlaments am Mittwochabend in Wien kam kein einziger blauer Bezirksrat. Grund: In der sechsköpfigen FPÖ-Fraktion gibt es einen Corona-Fall, die anderen sind in Isolation oder blieben wegen der Infektionsgefahr fern. Einfallsreich zeigte sich der 6. Bezirk: Die Angelobung fand im Esterházypark statt (siehe Foto oben). Bezirkschef bleibt Markus Rumelhart (SPÖ).