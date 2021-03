Mehr als 150.000 Testungen in sechs Tagen

Am vergangenen Wochenende hat in der Gemeinde Rohr bei Hartberg zudem die freiwillige und kostenlose PCR-Testung für die Gemeindebevölkerung stattgefunden. Dabei wurden insgesamt 534 Tests abgenommen, 253 davon am Samstag und 281 Testungen wurden am Sonntag durchgeführt. Die diesbezüglichen Ergebnisse stehen aktuell noch nicht fest, da die Auswertung der Tests noch nicht abgeschlossen ist.