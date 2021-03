Fuchs weg? Mozilla wehrt sich gegen Shitstorm

Der freie Internet-Browser Mozilla Firefox hat seit Jahren einen Fuchs im Logo, allerdings wurde dieser mit der Zeit immer weiter verfremdet. So sehr, dass man im neuen Logo kaum mehr den Fuchs erkenne, polterte es in einem Shitstorm in den sozialen Medien aus den Nutzern hinaus. Der sei aber unbegründet, heißt es in einer Reaktion der Entwickler.