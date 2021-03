Die Goldschätze des Gnadenorts Mariazell

Sie ist mit duftenden Essenzen wie Balsam, Weihrauch und Weihwasser gefüllt, ihre Blätter und Blüten sind feinst aus glänzendem Edelmetall gearbeitet: die goldene Rose, die Papst Benedikt XVI. dem Gnadenort Mariazell als Geschenk im Jahr 2007 darbrachte. Seit dem Besuch des nunmehr emeritierten Kirchenoberhauptes steht das kostbare Kunstwerk an der Seite der Gnadenmutter in der Basilika - und wird nach dem Tod Benedikts XVI. in die Schatzkammer verbracht.