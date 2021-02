Katzian will Digitalfirmen für Krise zahlen lassen

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian findet, dass in der Corona-Krise mehr Geld an Wirtschaft und Landwirtschaft als an Arbeitnehmer geflossen sei. Er fordert daher, mehr für diese Betroffenen zu tun - wie beispielsweise eine Erhöhung des Arbeitslosengelds. Kurzarbeit werde auch noch in der zweiten Jahreshälfte nötig sein. Pandemie-Gewinner sollen zudem mehr zur Kasse gebeten werden, um die Krise zu bewältigen.