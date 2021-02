Klagenfurt und Sturm - das passt einfach!

„Ein Schloss am Wörthersee, am wunderschönen Wörthersee.“ Mit dem Sehnsuchtsort vieler Urlauber verbindet auch Sturm fast nur schöne Erinnerungen. Zweimal jubelten die Schwarzen am Wörthersee über den Cupsieg, nur einmal gingen sie in den bisherigen zwölf Spielen in der EM-Arena als Verlierer vom Platz. Im „Lieblingsstadion“ schlechthin will man heute die „Frühjahrsmüdigkeit“ abschütteln.