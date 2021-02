Stop für Verbannung aus Tiroler Gemeindestuben

Gerichtserkenntnis unmissverständlich

Was die Rechtsmeinung des Ministeriums wiedergab, wurde nun auch in die juristische Form gegossen: Am Mittwoch gab es das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes aufgrund Doblers Beschwerde: „ergibt sich aus dem klaren Wortlaut der Bestimmung (Verordnung, Anm.) keine Einschränkung der Öffentlichkeit auf verpflichtend öffentliche Sitzungen im Sinne des Art 117 Absatz 4“ heißt es darin fragmentarisch. Sämtliche Bürgermeister und relevanten Stellen wurden umgehend von der Gemeindeabteilung darüber informiert.