Mohnkapseln in USA senden? Das ist Drogenhandel

No na net, ist man geneigt zu sagen, denn in den USA gelten sie eben als – Droge. Und die Ausfuhr einer bei uns legalen Ware in ein Land, wo diese eben nicht legal erhältlich ist, macht die Sache strafbar: Drogenhandel also, Strafrahmen bis zehn Jahre Haft. Vor allem, weil im Laufe der Zeit doch 55 Kilogramm Mohnkapseln zusammenkamen. Was die 72-fache Grenzmenge laut Gesetz bedeutet, betont die Staatsanwältin.