Hartberg: Abwehrchef will es seiner „Liebe“ zeigen

In der Rolle des Jägers

Damals war das der Auftakt in die Meisterrunde. Für „Beute-Steirer“ Luckeneder, der in Graz wohnt, sind auch diesmal die Top-Sechs zu schaffen. „Wir verteidigen als ganzes Team heuer besser, haben in vier der letzten sieben Spiele kein Gegentor erhalten - außerdem wissen wir, wie es jetzt der WSG Tirol geht. Wir waren letztes Jahr in dieser Situation, haben erst im Finish den Sprung in die Meisterrunde gerade so rübergebracht. Der letzte Schritt ist immer schwer. Und heuer sind wir die Jäger. Vielleicht kommt dieser positive Lauf bei uns zum richtigen Zeitpunkt.“