Radfahrerin nach Unfall mit Lkw schwer verletzt

Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer war Donnerstagmittag in Wals entlang der Mielestraße in Fahrtrichtung Siezenheim unterwegs. Zeitgleich wollte sich eine 50-jährige Radfahrerin am Ende des Geh- und Radwegs wieder in den Straßenverkehr einordnen. Es kam zur Kollision mit dem Lkw, wobei die Frau von ihrem Fahrrad stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.