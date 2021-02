Diese Transfer-Bedingung stellt David Alaba jetzt

„Nächster Schritt in meiner Karriere“

Dabei machte David bei den Bayern hauptsächlich als Linksverteidiger und in den letzten Jahren auch als Innenverteidiger Karriere. Einzig unter dem ehemaligen ÖFB-Teamchef Marcel Koller durfte er regelmäßig im Mittelfeld ran. Laut „Bild“-Zeitung hatte Alaba auch schon bei seiner Vertragsverlängerung in München 2016 mit der Geschäftsführung eine Vereinbarung getroffen, sich auf seiner Wunschposition beweisen zu dürfen, doch offenbar ohne nachhaltigen Erfolg. Ob PSG oder Real nun den Deal eingehen?