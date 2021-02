Chalet-Dorf am Leopoldsteinersee gesetzeswidrig?

Das am obersteirischen Leopoldsteiner See bei Eisenerz geplante Chaletdorf soll unter anderem wegen fehlender „natürlicher Baulandvoraussetzungen“ wie etwa Lawinengefahr gesetzeswidrig. Dies geht aus einer Anfragebeantwortung hervor, die die Grünen kürzlich an Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) gerichtet hatten. Die KPÖ hatte in der Sitzung im Dezember 2020 das Thema in den Landtag gebracht, die Grünen dieses Jahr eine entsprechende Anfrage an Lackner gestellt