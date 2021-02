James Harden führt Brooklyn Nets zu nächstem Sieg

Die Brooklyn Nets haben in der National Basketball Association (NBA) den siebenten Sieg in Folge eingefahren. James Harden kam beim 127:118 gegen die Sacramento Kings am Dienstag auf 29 Punkte, 14 Assists und 11 Rebounds. Für Harden war es das bereits sechste sogenannte „triple double“ seit seinem Wechsel zu den Nets Mitte Jänner.