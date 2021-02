Nach Milzriss: WM-Märchen um Eva Pinkelnig

Während Trainer Harald Rodlauer von Beginn an klarstellte, einen Platz bei den nordischen Titelkämpfen in Oberstdorf für die Vorarlbergerin zu reservieren, hatte diese ihre Zweifel. „Die WM hatte ich erst am Schirm, als Harry das Team nominiert hat“, grinst sie. „Ich musste in den letzten Wochen meine Gedanken sortieren, bin aber immer zum Punkt gekommen, dass ich wieder springen will. Jetzt hier zu stehen ist ein Wahnsinn!“ Und zugleich ein echtes WM-Märchen.