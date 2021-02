Mordversuch: Steirer fasst zwölf Jahre Haft aus

An diesem Abend kam die Nachbarin wieder zu ihm und ging ins Schlafzimmer. Er folgte ihr, dann kam es offenbar zum Streit, an den sich der Angeklagte in keiner Weise mehr erinnern konnte. „Was ist dann passiert?“, fragte die Richterin. „Auf einmal rinnt mir die Blutsuppn runter. Sie hat zweimal hergeschlagen, aufs Aug‘ und auf die Nase“, schilderte der 57-Jährige. „Warum?“, wollte die Richterin wissen. „Weiß ich nicht“, lautete die Antwort. Sie sei „immer so jähzornig gewesen, einmal hat sie mir die ganze Wohnung zerlegt“.